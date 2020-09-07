"Был интерес и неоднократно, начиная с восьмилетнего возраста. Не хочу себя сейчас как-то превозносить, но все время, что я играл в Питере, "Зенит" пытался переманить меня к себе, но я всячески отказывался", - сказал Тикнизян.
Тикнизян родился в Санкт-Петербурге, где и начал заниматься футболом. В ЦСКА перешел в 13-летнем возрасте из "Локомотива" Санкт-Петербург.
В текущем сезоне РПЛ 21-летний Тикнизян в составе ЦСКА провел 6 матчей.
Источник: Sport24
Тикнизян: "Зенит" интересовался мной с 8 лет
Фото: ПФК ЦСКА
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