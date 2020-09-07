Черчесов: легких побед у сборной не бывает Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итоги двух матчей Лиги Наций с Сербией и Венгрией. View this post on Instagram Лёгких побед у сборной не бывает. Но главное, что они у неё есть. Спасибо всем за поддержку! A post shared by Stanislav Cherchesov (@stanislav.cherchesov.official) on Sep 7, 2020 at 4:15am PDT Сборная России в первом туре Лиги Наций на своем поле обыграла Сербию (3:1), а во втором - на выезде победила команду Венгрии со счетом 3:2.В следующем туре Лиги Нации сборная России сыграет с командой Турции. Встреча состоится 11 октября. Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России» Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях! Сегодня, 14:48 Опубликовал: Соловей Павел Теги: Черчесов Сборная России Лига Наций Нашли ошибку в статье? Напечатать (0) 0 1 2 3 4 5