"Я только начал быть главным тренером, так что хочу идти шаг за шагом. И, конечно, в будущем — почему нет? Это для меня большая мечта — руководить такой командой, как ЦСКА", - цитирует Ярошика Sport24.
Чешский футболист играл в составе московской команды с 2003 по 2004 год. Карьеру игрока Ярошик завершил в 2015 году в составе "Алавеса".
Иржи в настоящее время тренирует чешский клуб "Усти-над-Лабем".
ЦСКА в нынешнем сезоне в 6 турах набрал 10 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице.
Ярошик рассказал, что мечтает возглавить ЦСКА
Бывший футболист ЦСКА Иржи Ярошик рассказал, что мечтает возглавить армейский клуб.
Фото: © РИА Новости
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