По словам директора по связям с общественностью армейского клуба Сергея Аксенова, это сделано ради безопасности.
"Это сделано исключительно с точки зрения безопасности. Мы хорошо понимаем, что футбол существует, в первую очередь, для болельщиков, но в то же время стакливаемся с новыми реалиями пандемии. Мы должны выполнять требования регламента, который не предусматривает наличия гостевых секторов на матчах", - цитирует Аксенова Sport24.
Матч ЦСКА - "Спартак" пройдет 13 сентября на стадионе "ВЭБ Арена". Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.
ЦСКА после 6 туров имеет в активе 10 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице. "Спартак" с 14 баллами идет на 1-й строчке.
В ЦСКА пояснили запрет на атрибутику "Спартака" на дерби
В ЦСКА прокомментировали заявление клуба о том, что болельщики с атрибутикой "Спартака" не будут допущены на матч 7-го тура чемпионата России.
Фото: © Sports.ru
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