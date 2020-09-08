- Слухам я не верю. Вот когда появится конкретная информация и будет такое предложение. "Спартак" и их спортивный директор Газизов говорили, что отпустят Кокорина, если поступит такое предложение. И надо будет сказать, что "Спартак" молодцы - подписали его и сейчас заработают.
Кокорин - не кот в мешке для "Ромы". Его все знают, он уже достаточно неплохо себя проявил. Думаю, это игрок, который поможет римлянам. У них такого второго нападающего нет, который может подыграть Джеко, - цитирует Рахимова "Матч ТВ".
Ранее сообщалось, что "Рома" запросила информацию о россиянине у красно-белых. Александр стал игроком москвичей в начале августа, но из-за травмы пока не выходил на поле. Сумма отступных, прописанная в контракте форварда - 7 млн евро. Позже стало известно, что Кокорин обязан минимум один сезон отыграть в составе красно-белых по договоренности с клубом.
В текущем сезоне РПЛ "Спартак" занимает первое место в турнирной таблице. В следующем матч подопечные Тедеско сыграют с ЦСКА. Поединок состоится 13 сентября. Начало - в 19.00 мск.
Рахимов: Кокорин - не кот в мешке для "Ромы". Его все знают, он хорошо себя проявил
Тренер и футбольный эксперт на телевидении Рашид Рахимов оценил возможность перехода нападающего "Спартака" Александра Кокорина в "Рому".
Фото: ФК "Спартак"
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