- Каковы шансы, что Кокорин перейдет в "Рому"? Нет никаких. Это пока все бла-бла-бла, - цитирует Федуна "СЭ".
Ранее сообщалось, что "Рома" запросила информацию о россиянине у красно-белых. Александр стал игроком москвичей в начале августа, но из-за травмы пока не выходил на поле. Сумма отступных, прописанная в контракте форварда - 7 млн евро. Позже стало известно, что Кокорин обязан минимум один сезон отыграть в составе красно-белых по договоренности с клубом.
Федун: шансы Кокорина перейти в "Рому"? Это все бла-бла-бла
Президент "Спартака" Леонид Федун прокомментировал слухи об интересе "Ромы" к нападающему команды Александру Кокорину.
Фото: ФК "Спартак"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!