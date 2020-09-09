"Это будет дерби. Как все пройдет, увидим уже 13-го числа. И мы, и ЦСКА надеемся, что все пройдёт хорошо. Уверен, квалификации Карасева хватит, чтобы хорошо отработать встречу", - передает слова Газизова "Чемпионат".
Помогать Карасеву с бровки поля будут Данченко и Чельцов. За ВАР в дерби будет отвечать Евгений Турбин.
Стартовый свисток матча ЦСКА - "Спартак" прозвучит 13 сентября в 19:00 по Москве.
Газизов - о назначении Карасева на дерби: уверен, ему хватит квалификации, чтобы хорошо отработать встречу
Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов прокомментировал назначение Сергея Карасева главным арбитром матча 7-го тура РПЛ против ЦСКА.
Фото: ФК "Спартак"
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