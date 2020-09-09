Нобель Арустамян: Миранчук советовался со мной перед переходом в "Аталанту"

Комментатор и инсайдер Нобель Арустамян рассказал некоторые подробности перехода экс-полузащитника "Локомотива" Алексея Миранчука в "Аталанту".
Фото: ФК "Локомотив"
"Миранчук спрашивал мое мнение о Италии, о Гасперини и о решении перейти в "Аталанту". Я сказал, что надо ехать и пробовать.

Зная, как "Аталанта" хотела приобрести Миранчука, для них это реально большой трансфер. Итальянцы планируют развивать Алексея для последующей выгодной перепродажи", - сказал Арустамян в видео на YouTube-канале "Коммент.Шоу".

Также Нобель подтвердил информацию о том, что зарплата Миранчука в "Аталанте" составит 1,7 млн евро в год.

Напомним, что трансфер россиянина обошелся итальянскому клубу в 14,5 млн евро.

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Теги: Миранчук Аталанта Арустамян Локомотив
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