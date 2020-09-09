"Я слышал о возможности перехода в "Реал", но не знаю, выходил ли он с конкретным предложением на ЦСКА. "Манчестер Сити" точно выходил. "Портсмут", если не ошибаюсь. "Гамбург" тоже проявлял интерес. И президент ЦСКА всегда говорил, что не отпустит меня, что мне нужно продолжать в клубе, так как я очень важен для ЦСКА, поэтому я оставался и не переезжал в другой большой клуб Европы. Президент говорил: "Я продал Жо за 24 миллиона, если его я продал за 24, то за тебя хочу больше" - и клубы не хотели платить, сколько Гинер просил", - сказал Вагнер в видео на YouTube-канале "КраСава".
В нынешнем сезоне чемпионата Казахстана бразильский форвард провел 3 матча и забил 2 гола. Ранее Вагнер был признан лучшим игроком лиги в августе.
Вагнер - о переходе в топ-клуб: "Ман Сити" выходил на ЦСКА с предложением
Экс-нападающий ЦСКА Вагнер Лав рассказал о вариантах перехода в европейские топ-клубы во времена выступления в чемпионате России.
Фото: ПФК ЦСКА
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