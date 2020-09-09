Черчесов наблюдал за боями вместе с сыном Абдулманапа Хабибом.
Турнир проходит в Москве во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.
Абдулманапа Нурмагомедова не стало 3 июля 2020 года от осложнений на фоне коронавируса.
Источник: "Спорт-Экспресс".
Черчесов приехал к Хабибу Нурмагомедову на турнир памяти его отца
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов посетил турнир памяти Абдулманапа Нурмагомедова.
Фото: инстаграм Хабиба Нурмагомедова
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