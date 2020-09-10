В этой китайской команде выступает бывший игрок "Спартака" Фернандо.
Соглашение Шунича с "Динамо" рассчитано до лета 2021 года. Тони не против переезда. Игроку хочется играть больше. В декабре ему исполнится 32 года.
Для трансфера китайцы должны предложить сумму, которая удовлетворит москвичей. "Динамо", в свою очередь, придется найти замену Шуничу.
В текущем сезоне Тони провел 2 матча и забил 1 гол.
Источник: телеграм-канал журналиста Константина Алексеева
Защитник "Динамо" Шунич может перейти в китайский клуб
Защитник московского "Динамо" Тони Шунич может переехать в Китай и присоединиться к "Бэйцзин Гоань".
Фото: Cергей Лантюхов/News.ru
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