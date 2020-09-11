Бразилец набрал 35,53% процента голосов на официальном сайте клуба. Всего в голосовании приняли участие в 1669 человек.
Второе место занял голкипер Матвей Сафонов (19,83%), третье - Кабелла (13,96%).
"Краснодар" после 6 туров имеет в активе 8 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице.
Вандерсон признан лучшим игроком "Краснодара" в августе
Полузащитник "Краснодара" Вандерсон признан лучшим игроком команды в августе.
Фото: ФК "Краснодар"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!