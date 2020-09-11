Руководство "Урала": стоит задача - играть в еврокубках

Д.П.: Стоит задача – играть в Еврокубках. Это реально. Мы были близки к этому, играя в финалах кубка. Но нужно, чтобы это было достигнуто не путем случайных событий, а за счёт развития во всех сферах. Укрепляем команду. Создан трансферный комитет. Не забываем и про своих игроков.— ФК Урал (@FCURAL) September 12, 2020
В текущем сезоне РПЛ "Урал" занимает 11-е место в турнирной таблице.
В матче 7-го тура "Урал" на своем поле сыграет с "Химками". Поединок состоится сегодня, 12 сентября и начнется 16:30 мск.