"Мне хочется внести свой вклад в наследие "Динамо". Цель всегда должна быть максимальной — каждый день ты просыпаешься и думаешь, как ее достичь. В один прекрасный момент это произойдет. А, может, даже случится уже в этом сезоне", - передает слова Шунина "Спорт-экспресс".
Напомним, что в нынешнем сезоне голкипер "Динамо" также стал первым номером сборной России. После 6-и туров "бело-голубые" с 11 очками занимают 4 место в Российской Премьер-Лиге. Следующий матч "динамовцы" проведут сегодня, 13 сентября, дома против "Рубина". Начало встречи - в 16:30 по Москве.
Шунин - о чемпионстве "Динамо": может, уже в этом сезоне
Вратарь "Динамо" Антон Шунин рассказал, что мечтает выиграть чемпионат России с "бело-голубыми".
Фото: ФК "Динамо"
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