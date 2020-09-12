"Мы закрыли с ним вопрос, все нормально. Мы заключили мировое соглашение", - передает слова Ротенберга ТАСС.
Напомним, что в мае Рубен Косо Руис, агент 34-летнего футболиста, заявил, что Рами обратится в Международную федерацию футбола и Спортивный арбитражный суд из-за долгов "Сочи".
Француз является чемпионом мира 2018 года. В феврале 2020 года Рами перешёл в "Сочи", но, не проведя за клуб ни одного матча, покинул команду уже в конце мая. В начале сентября "Боавишта" объявила о подписании контракта с защитником.
Ротенберг: мы заключили с Рами мировое соглашение
"Сочи" заключил мировое соглашение с бывшим защитником команды Адилем Рами по вопросу о задолженности по зарплате.
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