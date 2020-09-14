СМИ: Спайич прошёл медобследование для "Фейеноорда". Игрок будет арендован на год

Защитник "Краснодара" Урош Спайич ближайший сезон проведет на правах аренды за "Фейеноорд".

Фото: ФК "Краснодар"

Как сообщает источник, футболист прошёл для команды медобследование, а в ближайшее время состоится его презентация.



27-летний Спайич, который в текущем сезоне ни разу не выходил на поле, будет арендован голландской командой на год.



Источник: Voetbal International

