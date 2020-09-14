Как сообщает источник, футболист прошёл для команды медобследование, а в ближайшее время состоится его презентация.
27-летний Спайич, который в текущем сезоне ни разу не выходил на поле, будет арендован голландской командой на год.
Источник: Voetbal International
СМИ: Спайич прошёл медобследование для "Фейеноорда". Игрок будет арендован на год
Защитник "Краснодара" Урош Спайич ближайший сезон проведет на правах аренды за "Фейеноорд".
Фото: ФК "Краснодар"
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