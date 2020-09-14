— Касаемо его вызова сейчас, там есть главный тренер Станислав Саламович, который примет решение. И тут еще нужно учитывать тот факт, что Игорь объявил о завершении своей карьеры, но все эти вопросы с учетом интереса сборной можно решить, — заявил Газзаев в интервью Sport24.
Газзаев добавил, что Акинфеев всю карьеру показывает стабильную игру. Тренер считает, что вратарь — профессионал, который уже 15 лет хорошо выполняет свою работу в ЦСКА и в сборной, когда он за неё выступал.
34-летний Акинфеев завершил карьеру в сборной России в 2018 году после четвертьфинала чемпионата мира. Вчера он помог ЦСКА одержать победу над "Спартаком" (3:1).
Газзаев — об Акинфееве в сборной: он объявил о завершении карьеры, но этот вопрос можно решить
Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал своё отношение к возможному возвращению вратаря Игоря Акинфеева в сборную России.
Фото: ПФК ЦСКА
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