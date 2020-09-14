— На данный момент эта информация недостоверна. ЦСКА не ведет никаких переговоров по нему. В расширенном списке он действительно находился, но последние новости о нем в контексте ЦСКА недостоверны, — заявил Бабаев в интервью Sport24.
Ранее сообщалось, что аргентинцу примут предложение ЦСКА по 22-летнему футболисту выше восьми миллионов евро. Игрок пополнил состав "Ривер Плейта" в январе текущего года, перейдя из украинских "Карпат" за 2,5 млн евро. До этого Карраскаль год провёл в Аргентине на правах аренды.
Бабаев опроверг переговоры ЦСКА по Карраскалю
Генеральный директор ПФК ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал интерес клуба к полузащитнику "Ривер Плейта" Хорхе Карраскалю.
Фото: ПФК ЦСКА
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