16 сентября РФС примет решение по матчу "Ротор" - "Краснодар"

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС на заседании 16 сентября примет решение по игре 7-го тура РПЛ между "Ротором" и "Краснодаром".

Фото: ФК "Ротор"