Поединок не состоялся по причине вспышки коронавируса в волгоградской команде. Семь игроков "Ротора" сдали положительный тест.
"От РПЛ в комитет пришли материалы по несостоявшемуся матчу "Ротора" и "Краснодара". Завтра будет рассмотрение. Других комментариев по этой теме до заседания не будет", - сказал глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц.
Поединок должен был пройти 13 сентября в Волгограде.
Источник: РИА Новости
16 сентября РФС примет решение по матчу "Ротор" - "Краснодар"
Контрольно-дисциплинарный комитет РФС на заседании 16 сентября примет решение по игре 7-го тура РПЛ между "Ротором" и "Краснодаром".
Фото: ФК "Ротор"
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