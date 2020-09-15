16 сентября РФС примет решение по матчу "Ротор" - "Краснодар"

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС на заседании 16 сентября примет решение по игре 7-го тура РПЛ между "Ротором" и "Краснодаром".
Фото: ФК "Ротор"
Поединок не состоялся по причине вспышки коронавируса в волгоградской команде. Семь игроков "Ротора" сдали положительный тест.

"От РПЛ в комитет пришли материалы по несостоявшемуся матчу "Ротора" и "Краснодара". Завтра будет рассмотрение. Других комментариев по этой теме до заседания не будет", - сказал глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц.

Поединок должен был пройти 13 сентября в Волгограде.

Источник: РИА Новости

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Теги: Ротор РФС Краснодар Григорьянц
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