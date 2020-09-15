"Насколько я знаю, он не пострадал. Информацией всей я же не владею. Он здоров и едет на игру", - передает слова Сайманова Sport24.
Ранее в СМИ появилась информация, что футболист "Рубина" попал в аварию в центре Казани сегодня утром, направляясь на тренировку.
В рамках 1 тура элитного раунда Кубка России "Рубин" 16 сентября проведет гостевой матч против "Черноморца". Начало встречи - в 19:00 по Москве.
В нынешнем сезоне РПЛ Игнатьев провел 6 матчей, в которых забил 2 гола (оба с пенальти) и сделал 1 результативную передачу.
Гендиректор "Рубина" рассказал о состоянии Игнатьева, попавшего в ДТП
Генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов прокомментировал информацию о том, что нападающий команды Иван Игнатьев 15 сентября попал в аварию.
Фото: ФК "Рубин"
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