Гендиректор "Рубина" рассказал о состоянии Игнатьева, попавшего в ДТП

Генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов прокомментировал информацию о том, что нападающий команды Иван Игнатьев 15 сентября попал в аварию.

Фото: ФК "Рубин"