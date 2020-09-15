"Что касается моего будущего, то было две встречи с разными клубами Российской Премьер-Лиги. Пока не могу говорить города и команды, потому что там работают тренеры. Нужно этично относиться к ним. Но контакты, предварительные переговоры были", - приводит слова Юрана Sport24.
В январе 2020 года специалист был назначен на пост главного тренера "Химок". Под руководством бывшего игрока сборной России подмосковный клуб вышел в Российскую Премьер-Лигу и стал финалистом Кубка страны. В августе "Химки" объявили о расторжении контракта с Юраном по обоюдному согласию. Также специалист занимал пост главного тренера в "Шиннике", "Сибире" и "Балтике".
Юран - о тренерском будущем: было две встречи с клубами РПЛ
Бывший главный тренер "Химок" Сергей Юран рассказал о своём профессиональном будущем.
Фото: ФК "Шинник"
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