"Лично он не выходил на связь. Даже попыток не было. В первый же день со мной пытались связаться его знакомые, предлагая встретиться и замять дело. На что получили отказ", - приводит слова Данченкова Sport24.
Напомним, 10 августа во время матча Широков был недоволен тем, что судья не назначил пенальти после фола на нем в штрафной площади соперника. После того, как Данченков показал бывшему игроку сборной России красную карточку, Широков ударил его по лицу.
Избитый Широковым судья Данченков: его знакомые предлагали замять дело
Арбитр Никита Данченков, которого во время матча любительского турнира избил бывший футболист сборной России Роман Широков, рассказал о поведении спортсмена после инцидента.
Фото: Василий Пономарёв
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