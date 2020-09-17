Карасев, Левников и Мешков обслужат матчи Лиги наций

Российские арбитры получили назначение на матчи Лиги наций и отбора на ЕВРО U-21 в октябре.

Фото: Константин Рыбин/РПЛ

Встречи Лиги наций будут обслуживать три бригады российских судей. Первую бригаду возглавит Сергей Карасев, помогать ему будут Демешко, Гаврилин и Иванов. Вместе с Кириллом Левниковым будут работать Болховитин, Мосякин и Безбородов, а с Виталием Мешковым матч обслужат Лунёв, Сафьян и Лапочкин.



Также на матч отборочного турнира к чемпионату Европы U-21 получил назначение Владимир Москалев. В помощниках у него будут Данченко, Усачёв и Матюнин.



Источник: пресс-служба РФС