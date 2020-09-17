По данным источника, 28-летний защитник рассматривается "красно-белыми" как конкурент новичку из европейского клуба, который, вероятно, будет куплен в это трансферное окно.
Контракт Терентьева с "Зенитом" истекает в конце текущего сезона. Отметим, что игрок знаком Шамилю Газизову по работе в "Уфе".
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Терентьев провел на поле 1 минуту в матче 7-го тура против "Арсенала".
Источник: РБ-Спорт
"Спартак" интересуется защитником "Зенита" Терентьевым
"Спартак" рассматривает кандидатуру защитника Дениса Терентьева.
Фото: ФК "Зенит"
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