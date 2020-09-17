Официально: "Ротор" не полетит на игру с "Ростовом"

Пресс-служба "Ротора" объявила, что команда не отправится на гостевую игру с "Ростовом" в 8-м туре чемпионата России.

Фото: ФК "Ротор"

Это связано с заболеваниями в команде коронавирусом. Сообщается, что игроки продолжат оставаться на самоизоляции."Ротор" уже пропустил из-за этого игру с "Краснодаром" в прошлом туре. В итоге, клубу засчитали техническое поражение (0:3).Сейчас команда с двумя очками после семи туров занимает последнюю строчку в чемпионате России.