Сообщается, что 21-летний футболист уже договорился с немецким клубом об условиях личного контракта. "Ганновер" арендует хавбека до конца сезона.
Словенец перешел в ЦСКА в 2018 году и провел за армейцев 66 матчей, в которых забил 6 голов и сделал 5 ассистов.
Источник: Sport24
Бийол прибыл в Германию, чтобы пройди медосмотр для перехода в "Ганновер"
Полузащитник ЦСКА Яка Бийол прибыл в Германию для прохождения медицинского осмотра перед переходом в "Ганновер".
Фото: ПФК ЦСКА
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