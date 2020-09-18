"Это моя ответственность и моя боль". Новиков выступил с заявлением после вылета "Динамо" из еврокубков

Главный тренер "Динамо" Кирилл Новиков выступил с заявлением после вылета из Лиги Европы.

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Мы завершили выступления в еврокубках, практически не начав его. Это моя ответственность и моя боль. После того, что случилось вчера, хочется от лица всеи? команды попросить прощения у наших болельщиков. Но я отчетливо понимаю, что никакие извинения сеи?час не актуальны. Слишком велико разочарование и помочь могут только победы вкупе с достои?нои? игрои?. Мы вместе пережили сложныи? год и, конечно, рассчитывали вернуться на европеи?скую арену по-другому. Никаких оправдании? я не ищу, о чем и сказал сегодня руководству клуба. У нас был непростои? разговор, потому что не выполнена одна из главных задач на сезон и все?, что было сделано за последнее время для имиджа «Динамо» оказалось под ударом. Сеи?час с уверенностью могу сказать только одно: сделаем все? зависящее от меня и от футболистов во всех последующих матчах, чтобы как можно скорее вернуть всем болельщикам позитивные эмоции. Благодарен клубному руководству, что, невзирая на понятное отношение к результату вчерашнего матча, основнои? акцент делают сеи?час на ближаи?ших играх и необходимости исправлять ситуацию. Этим и будем заниматься — я, тренерскии? штаб и все игроки. Без скидок на какие-либо факторы. Да, мы все краи?не разочарованы и понимаем, что извинением с нашеи? стороны могут стать только успешные результаты.

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Напомним, московский клуб вчера проиграл тбилисскому "Локомотиву" со счетом 1:2, завершив свое выступление в еврокубках на стадии 2-го квалификационного раунда Лиги Европы.

21 сентября бело-голубые в рамках 8-го тура чемпионата России на своем поле примут "Ахмат".

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Теги: Новиков Динамо
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