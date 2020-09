"Это моя ответственность и моя боль". Новиков выступил с заявлением после вылета "Динамо" из еврокубков

View this post on Instagram

Мы завершили выступления в еврокубках, практически не начав его. Это моя ответственность и моя боль. После того, что случилось вчера, хочется от лица всеи? команды попросить прощения у наших болельщиков. Но я отчетливо понимаю, что никакие извинения сеи?час не актуальны. Слишком велико разочарование и помочь могут только победы вкупе с достои?нои? игрои?. Мы вместе пережили сложныи? год и, конечно, рассчитывали вернуться на европеи?скую арену по-другому. Никаких оправдании? я не ищу, о чем и сказал сегодня руководству клуба. У нас был непростои? разговор, потому что не выполнена одна из главных задач на сезон и все?, что было сделано за последнее время для имиджа «Динамо» оказалось под ударом. Сеи?час с уверенностью могу сказать только одно: сделаем все? зависящее от меня и от футболистов во всех последующих матчах, чтобы как можно скорее вернуть всем болельщикам позитивные эмоции. Благодарен клубному руководству, что, невзирая на понятное отношение к результату вчерашнего матча, основнои? акцент делают сеи?час на ближаи?ших играх и необходимости исправлять ситуацию. Этим и будем заниматься — я, тренерскии? штаб и все игроки. Без скидок на какие-либо факторы. Да, мы все краи?не разочарованы и понимаем, что извинением с нашеи? стороны могут стать только успешные результаты.