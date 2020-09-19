— Новиков сильно изменил команду. Он принял "Динамо", когда оно боролось за выживание в лиге. Но последнее поражение от "Локомотива" (Тбилиси) — это огромная пощечина для "Динамо". Посмотрим, как команда будет играть в ближайших турах РПЛ, — рассказал Лосев в интервью Sport24.
Лосев считает, что клуб реализовал хороший проект и желает, чтобы к столетию клуба, к 2023 году, клуб выиграл трофей, боролось за только за первое в чемпионате России и было конкурентным во всех турнирах, в которых принимает участие. Он добавил, что инфраструктура уже есть, осталось дело за составом.
Ветеран "Динамо": поражение от "Локомотива Тбилиси" — это огромная пощечина для клуба
Ветеран московского "Динамо" Виктор Лосев высказался о вылете команды из квалификации Лиги Европы.
Фото: ФК "Динамо"
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