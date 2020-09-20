Московская команда добилась победы в этой игре со счетом 2:0.
"Игра нормальная всех с победой. Красная карточка вмешалась, уже готовили замену и вот так произошло, обидно. Почему не вышел, не знаю. Со здоровьем всё в порядке", - сказал Кокорин.
В текущем сезоне РПЛ 29-летний Кокорин в составе "Спартака" провел 35 минут.
"Спартак" занимает второе место в турнирной таблице, набрав 17 очков.
Кокорин рассказал, почему не вышел на поле в матче с "Рубином"
Нападающий "Спартака" Александр Кокорин подвел итог поединка 8-го тура чемпионата России с "Рубином".
Фото: ФК "Спартак"
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