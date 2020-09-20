"Неизвестно, как сложилась бы встреча, реализуй казанцы первый же свой момент в стартовые минуты. Но в какой-то степени "Спартаку" повезло, что сценарий матча получился именно таким. Два быстрых гола предопределили результат.
В первом случае красно-белым также улыбнулась удача. Дважды по ходу их атаки казанцы выносили мяч из штрафной — и оба раза неудачно, после чего Ларссону удался великолепный удар. Второй же гол стал следствием неудачного стечения обстоятельств", - передает слова Александра Бубнова Sportbox.
"Спартак" одержал в Казани победу со счетом 2:0 при полном статистическом преимуществе хозяев: 23:6 по ударам по воротам, 7:1 по ударам в створ, соотношение xG составило 1,69:0,31 в пользу "Рубина". Эта победа позволила красно-белым обойти "Сочи", подняться на второе место в турнирной таблице и догнать по очкам "Зенит". "Рубин" после поражения с 11 очками занимает промежуточное восьмое место.
Бубнов: "Спартаку" повезло, что сценарий матча c "Рубином" вышел таким
Экс-футболист "Спартака" и сборной СССР Александр Бубнов прокомментировал матч 8 тура РПЛ, в котором красно-белые победили "Рубин" 2:0.
Фото: Sportbox
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