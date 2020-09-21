22-летний Рассказов — воспитанник "Спартака". Его контракт с "красно-белыми" действителен до 30 июня следующего года.
— Мы всегда предлагали Рассказову контракт. Думаю, все будет нормально. Не совпадают условия клуба и агентов? Это внутренняя кухня, я не буду это комментировать.
Сыграет ли Николай против "Алании" со "Спартаком-2"? Это пусть тренерские штабы команд решают, — рассказал Газизов в интервью Sport24.
Ранее агент футболиста Валериюс Мижигурскис рассказал, что клуб ведёт переговоры с игроком касаемо продления контракта. Он попросил Газизова дать возможность Рассказову играть за "Спартак-2", чтобы игрок был в хороших кондициях перед матчами молодёжной сборной.
В текущем сезоне Рассказов ни разу не появился на поле в матчах "Спартака".
Матч 11-го тура ФНЛ "Алания" — "Спартак-2" состоится 23 сентября.
Газизов: мы всегда предлагали Рассказову контракт
Генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов прокомментировал ситуацию вокруг контракта защитника Николая Рассказова.
Фото: ФК "Спартак"
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