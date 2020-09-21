Аршавин: Семаку трудно менять Дзюбу

Бывший игрок "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин прокомментировал отношения капитана команды Артема Дзюбы и главного тренера Сергея Семака.
Фото: "СЭ"
- Дзюба был заменен, и это вызвало у него негативную реакцию? Я скажу, что Сергею Богдановичу трудно менять Дзюбу. И то, что он его меняет, в принципе показывает, что пока в команде хозяин тренер, - сказал Аршавин в эфире "Матч Премьер".

Матч 8-го тура РПЛ "Урал" - "Зенит" прошел в Екатеринбурге и закончился вничью со счетом 1:1. В составе "Зенита" отличился форвард Артем Дзюба, у хозяев отличился Андрей Панюков.

В текущем сезоне РПЛ 32-летний Дзюба в составе "Зенита" провел 7 матчей и забил 3 мяча.

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Теги: Аршавин Семак Дзюба Зенит
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