— Я думаю, что да, "Краснодар" имеет все шансы выиграть чемпионат. Конечно, как и другие команды.
Надеюсь, что в этом году "Краснодар" выйдет в Лигу чемпионов. Конечно, ПАОК — очень серьезный соперник, примерно как в прошлом году был "Олимпиакос". Но у "Краснодара" очень хорошая команда, которая недавно провела отличный матч с "Химками", — рассказал футболист в интервью Metaratings.
Перейра уверен, что у "Краснодара" есть хорошие шансы пройти дальше, так как они уже набрали форму за восемь туров в Тинькофф Российской Премьер-лиге. Уругваец просит, чтобы фаната южан продолжали поддерживать команду в том же количестве, которое разрешено на матчах чемпионата России, даже если нет возможности прийти на стадион, он просит болеть за команду у экранов телевизоров.
30-летний Перейра выступал за "Краснодар" с 2013 по 2019 год, проведя за команду 201 матч, забив 29 голов и отдав 33 голевые передачи.
Первый матч "Краснодар" — ПАОК состоится сегодня в Краснодаре. Начало матча: в 22:00 по мск.
Перейра: "Краснодар" в этом году имеет все шансы выиграть РПЛ и выйти в групповой этап Лиги чемпионов
Бывший полузащитник "Краснодара" Маурисио Перейра уверен, что команда может в этом году выиграть чемпионат России.
Фото: ФК "Краснодар"
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