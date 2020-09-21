Перейра: "Краснодар" в этом году имеет все шансы выиграть РПЛ и выйти в групповой этап Лиги чемпионов

Бывший полузащитник "Краснодара" Маурисио Перейра уверен, что команда может в этом году выиграть чемпионат России.

Фото: ФК "Краснодар"