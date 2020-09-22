"Денег не хватило, пришлось доплачивать левой рукой". Жена Карпина купила машину Дарья Карпина, жена наставника "Ростова" Валерия Карпина, похвасталась новой покупкой. View this post on Instagram На машину денег не хватило, пришлось доплачивать левой рукой? PS спасибо, любимый @vgkarpin ?? A post shared by Даша Карпина (@dasha.karpina) on Sep 22, 2020 at 3:27am PDT Дарья стала обладательницей нового автомобиля марки "KIA".Напомним, Дарья и Валерий Карпин поженились в июне 2017 года. Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России» Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях! Сегодня, 13:49 Опубликовал: Айнур Шаймарданов Теги: Ростов Карпин Нашли ошибку в статье? Напечатать (0) 0 1 2 3 4 5