Полузащитник "Ротора" Жигулёв рассказал, как перенёс коронавирус

Полузащитник "Ротора" Илья Жигулёв рассказал, как переболел коронавирусом.
Фото: ФК "Ротор"
— Почувствовал себя плохо, поднялась температура. Сдал тест и получил положительный результат. Ну, меня сразу же изолировали. Потом ребята в команде тоже сдали тесты, выявили еще несколько заболевших.

В первые дни сильно поднималась температура. Потом, как она нормализовалась, стало легче. Состояние было обычным, только обоняние пропало. Сейчас и с ним все в порядке, — рассказал футболист в интервью Sport24.

Жигулёв также отметил, что два последних его теста на коронавирус показали отрицательный результат, поэтому в ближайшее время он вернется к тренировках с командой. Он рассказал, что ранее их проверяли перед каждой игрой, а когда в команде появились положительные результаты у спортсменов, то их начали тестировать гораздо чаще.

Напомним, в середине сентября "Ротор" объявил, что несколько футболистов и членов персонала клуба сдали положительный тест на COVID-19. После этого вся команда ушла на самоизоляцию. Волгоградскому клубу пришлось пропустить игры с "Краснодаром" и "Ростовом", в первой им засчитали техническое поражение (0:3).

Сейчас "Ротор" последний в турнирной таблице РПЛ с двумя очками после семи матчей. Сообщалось, что часть игроков команды уже вернулась к тренировкам, и команда сумеет сыграть с "Рубином" в следующем туре.

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Ротор Жигулёв Коронавирус
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

"Роме" присудили техническое поражение в матче с "Вероной"
РФС признал ошибочным решение ВАР засчитать гол Дзюбы "Уралу" 10
Мостовой: "Спартаку" реально конкурировать с "Зенитом" 3
"Краснодар" в случае прохода в групповой раунд Лиги чемпионов получит 22 млн евро
"Ренн" отказался обсуждать со "Спартаком" трансфер 18-летнего защитника Соппи 2
Лэмпард подтвердил, что Менди близок к переходу в "Челси"
Гаджиев: шансы "Краснодара" в матче с ПАОКом предпочтительнее 1
Дзаккардо: Миранчук был лучшим игроком в России, для "Аталанты" это важная покупка 2
ПАОК перед матчем с "Краснодаром" объявил о переходе нападающего Чолака
КДК РФС оштрафовал "Рубин" и "Спартак" на 100 тысяч 1
Провалившиеся «Химки», «Рубин»-самострел и невнятная атака «Зенита». Сборная неудачников 8 тура РПЛ 1
Газизов: Бакаева предложили "Динамо"? Я даже не буду комментировать эти слухи 1
Азмун вызван в расположение сборной Ирана 5
Источник: РФС засчитал "Ротору" второе техническое поражение подряд 3
Источник: представители Зелимхана Бакаева предложили его услуги московскому "Динамо" 11
Актёр Петров: ради шутки я бы вышел на поле в матче РПЛ на 5-10 минут 11
Полузащитник "Ротора" Жигулёв рассказал, как перенёс коронавирус
СМИ: "Урал" расторг контракт с Арояном
Казаков: с такой эмоциональной игрой "Спартак" способен закончить чемпионат в первой тройке 5
"Денег не хватило, пришлось доплачивать левой рукой". Жена Карпина купила машину 6
СМИ: Суарес жульничал при сдаче теста по итальянскому
Аршавин: у "Спартака" внушительное нападение, где Соболев и Кокорин сидят на скамейке по делу 4
"Ротор" готовится к матчу с "Рубином"
Перейра: "Краснодар" в этом году имеет все шансы выиграть РПЛ и выйти в групповой этап Лиги чемпионов 9
Видаль перешёл в "Интер". Итальянцы заплатят "Барселоне" 1 млн евро в виде бонусов 1
"После матча обычно эмоции выходят на первый план". Гендиректор "Ахмата" — об интервью Талалаева 1
Чемпионат Испании и Италии бесплатно покажут в соцсетях
Уткин: Талалаев отлично выступил. Новиков, бедняга, за всю карьеру не намычит такого напалма 7
Полузащита «Краснодара», крайние защитники ЦСКА и голкипер «Спартака». Сборная лучших игроков 8 тура РПЛ 6
Мората прошел медосмотр в "Ювентусе" 1
Все новости