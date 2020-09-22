— Почувствовал себя плохо, поднялась температура. Сдал тест и получил положительный результат. Ну, меня сразу же изолировали. Потом ребята в команде тоже сдали тесты, выявили еще несколько заболевших.
В первые дни сильно поднималась температура. Потом, как она нормализовалась, стало легче. Состояние было обычным, только обоняние пропало. Сейчас и с ним все в порядке, — рассказал футболист в интервью Sport24.
Жигулёв также отметил, что два последних его теста на коронавирус показали отрицательный результат, поэтому в ближайшее время он вернется к тренировках с командой. Он рассказал, что ранее их проверяли перед каждой игрой, а когда в команде появились положительные результаты у спортсменов, то их начали тестировать гораздо чаще.
Напомним, в середине сентября "Ротор" объявил, что несколько футболистов и членов персонала клуба сдали положительный тест на COVID-19. После этого вся команда ушла на самоизоляцию. Волгоградскому клубу пришлось пропустить игры с "Краснодаром" и "Ростовом", в первой им засчитали техническое поражение (0:3).
Сейчас "Ротор" последний в турнирной таблице РПЛ с двумя очками после семи матчей. Сообщалось, что часть игроков команды уже вернулась к тренировкам, и команда сумеет сыграть с "Рубином" в следующем туре.
Полузащитник "Ротора" Жигулёв рассказал, как перенёс коронавирус
Полузащитник "Ротора" Илья Жигулёв рассказал, как переболел коронавирусом.
Фото: ФК "Ротор"
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