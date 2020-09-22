Об этом сообщил адвокат Муравьева. Апелляционная инстанция, отменив решение Савёловского районного суда, приняла решение обязать "Динамо" выплатить Муравьёву 2 млн 276 тыс. руб. выходного пособия за три месяца и 947 тыс. - в качестве процентов за несвоевременную выплату. Руководитель занимал должность с 2016 по 2018 год.
"Динамо" по итогам 8-ми туров РПЛ занимает пятое место в таблице, имея в активе 14 очков. В следующем туре бело-голубые отправятся в гости к "Химкам". Матч состоится 28 сентября, начало - в 19:00 мск.
Накануне москвичи покинули розыгрыш Лиги Европы, проиграв во втором квалификационном раунде тбилисскому "Локомотиву".
Источник: Sport24
Экс-гендиректор "Динамо" Муравьев отсудил у московского клуба более 3 млн рублей
Бывший генеральный директор "Динамо" Евгений Муравьев получил от московского клуба компенсацию за досрочное расторжение трудового договора.
Фото: ФК "Динамо"
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