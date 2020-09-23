"Урал" расторг контракт с Араторе

Полузащитник Марко Араторе покинул "Урал".


29-летний Араторе выступал за "Урал" с лета 2018 года, прошлый сезон проведя на правах в "Лугано". За уральский клуб футболист провёл 26 матчей, отдав в них пять голевых передач.

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Теги: Урал Араторе
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