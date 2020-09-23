"Урал" расторг контракт с Араторе

? Швейцарский полузащитник Марко Араторе покидает «Урал». Сегодня клуб и футболист расторгли контракт по взаимному согласию сторон.



Теперь игрок является свободным агентом.



?? Благодарим Марко за игру в составе «Урала» и желаем быстрее обрести новую команду! pic.twitter.com/7CmuvQydi9 — ФК Урал (@FCURAL) September 23, 2020

29-летний Араторе выступал за "Урал" с лета 2018 года, прошлый сезон проведя на правах в "Лугано". За уральский клуб футболист провёл 26 матчей, отдав в них пять голевых передач.