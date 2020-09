"Уфа" объявила о переходе полузащитника Камилова

View this post on Instagram

Владислав Камилов – официально в ФК «Уфа»! Полузащитник Владислав Камилов подписал долгосрочный контракт с футбольным клубом «Уфа»! 25-летний полузащитник родился в селе Калманка в Алтайском крае, начинал играть в футбол в барнаульском «Динамо» и академии имени Юрия Коноплёва. На профессиональном уровне играл за «Динамо» Барнаул, «Носту», «Волгарь», «Шинник». Прошлым летом перешёл в «СКА-Хабаровск», где сыграл 38 матчей и забил 7 голов. Футбольный клуб «Уфа» поздравляет Владислава с подписанием контракта и желает больших успехов в нашем клубе! #фкУфа #МыУфа #ВладиславКамилов