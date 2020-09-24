— Едем в логово к раненому зверю. Понятно, что "Зенит" недосчитался очков в последнее время. В Башкирии много медведей, и охотники знают, что, если медведь ранен, лучше с ним не связываться. Тут еще и ранили его не мы, а достаться может нам. Настраиваемся на тяжелый матч. "Уфа" умеет играть в футбол с сильными командами, будет интересно, — рассказал функционер в интервью "Известиям".
В прошлом году "Уфа" ни разу не проиграла "Зениту" в двух матчах чемпионата. Дома башкирский клуб обыграл питерцев (0:1), а в гостях не позволил мощной атаке соперника забить (0:0).
В этом году оборона уфимцев уже не выглядит такой надёжной. Главный тренер "Зенита" Сергей Семак, который два года тренировал клуб из столицы Башкортостана, посчитал, что это лишь стечение обстоятельств, а оборона продолжает оставаться главной силой "Уфы".
Матч "Зенит" — "Уфа" состоится 26 сентября и пройдёт на "Газпром Арене".
Председатель совета директоров "Уфы" — о матче с "Зенитом": едем в логово к раненому зверю
Председатель совета директоров "Уфы" Ростислав Мурзагулов поделился ожиданиями от предстоящего матча 9-го тура РПЛ с "Зенитом".
Фото: ИА "Башинформ"
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