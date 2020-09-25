Бывший генеральный директор московского "Локомотива" Илья Геркус высказал мнение о чемпионстве "Зенита" в прошлом сезоне. Санкт-петербуржцы набрали 72 очка и финишировали на первой строчке в турнирной таблице, на 15 пунктов опередив ближайшего преследователя - им стал "Локомотив".
Геркус считает, что у "Зенита" и в прошлом сезоне были видны проблемы, хотя он довел дело до титула.
- Не сверхуверенная получилась победа. И, конечно, очень слабые конкуренты были в прошлом сезоне. "Зениту" честь и хвала за титул. Но имелись проблемы по игре и составу, - передает слова Ильи Геркуса "Спорт-Экспресс".
Геркус: у "Зенита" очень слабые конкуренты были в прошлом сезоне
Экс-гендиректор "Локомотива" Илья Геркус дал комментарий о выступлении петербургского "Зенита" в прошлом чемпионате РПЛ.
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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