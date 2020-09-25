Бывший вингер ЦСКА Александр Цауня, защищавший красно-синие цвета в период с 2011 по 2016 год, высказал мнение о роли в нынешнем составе армейцев хорватского атакующего полузащитника Николы Влашича. 22-летний игрок сборной Хорватии сыграл в футболке ЦСКА 75 матчей, в которых забил 25 голов и выполнил 16 результативных передач.
- Клуб всегда умел найти грамотное усиление состава. Но главное, что в команде до сих пор играет Влашич, мне он очень нравится. Никола выделяется на фоне любой команды, из ничего может сделать момент, топ-игрок. Все время нацелен на ворота, прекрасно сохраняет мяч. Наверное, Никола сейчас самый сильный полевой игрок в РПЛ, - передает слова Цауни пресс-служба ЦСКА.
Экс-футболист ЦСКА Цауня: наверное, Влашич сейчас самый сильный полевой игрок в РПЛ
Экс-полузащитник ЦСКА Александр Цауня оценил значение для клуба Николы Влашича.
Фото: ПФК ЦСКА
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