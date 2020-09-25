Нигматуллин - о переходе Манджукича в "Локо": непредсказуемый трансфер. К нам зачастую приезжают доигрывать

Бывший вратарь "Локомотива" Руслан Нигматуллин прокомментировал возможный переход в клуб хорватского нападающего Марио Манджукича.
Фото: ФК "Ювентус"
"Абсолютно непредсказуемый трансфер с огромным количеством трат. Случись он лет пять назад, отнесся бы к нему здорово. Но сейчас Манджукич не смог заиграть в Катаре, провел всего 5 матчей и ни разу не забил. Как бы и в "Локомотиве" не ограничилось пятью матчами.

Понятно, что хорват будет интересен болельщикам. Но главное, чтобы он сюда приехал реально играть в футбол. К сожалению, к нам зачастую приезжают доигрывать", - приводит слова Нигматуллина "Известия".

Ранее в СМИ появилась информация, что Манджукич близок к переходу в "Локомотив". Однако вчера, 26 сентября, инсайдер Нобель Арустамян сообщил, что трансфер под угрозой срыва.

Арустамян: трансфер Манджукича в "Локомотив" под угрозой срыва

Последним клубом хорвата был "Аль-Духайль" из Катара. Также Манджукич выступал за "Ювентус", "Атлетико" и "Баварию".

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Теги: Нигматуллин Локомотив Манджукич
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