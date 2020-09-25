— Перед каждым матчем Слуцкий каждый раз находил новые слова, которые заставляли на миг задуматься и понять, что сегодняшний матч — самый важный. Думаю, это искусство. Умение находить подход к игрокам, донести каждому его миссию на поле и делает разницу между просто тренером и хорошим, успешным тренером, — рассказал экс-футболист в интервью "Спорт день за днём".
Ребежа добавил, что Слуцкий пытается получить от каждого игрока максимум в игре. Он считает, что психология в подготовке команды — одна из важнейших частей, которая позволяет футболисту раскрыться и показать свой уровень.
47-летний Ребежа провёл в России 8 лет. С 2001 по 2004 год он выступал за "Сатурн", затем с 2004 по 2008 за "Москву", а затем до января 2009 года за "Химки", где и завершил карьеру.
Слуцкий с декабря 2019 года возглавляет "Рубин".
Ребежа: перед каждым матчем Слуцкий находил новые слова, которые давали понять, что это игра — самая важная
Бывший футболист Раду Ребежа, поигравший в России, вспомнил эпизоды работы с наставником Леонидом Слуцким.
Фото: Tribuna
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