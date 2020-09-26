Как сообщает источник, у подмосковного клуба по-прежнему нет денег для совершения трансферов, клуб работает над поиском спонсоров.
Однако это не мешает руководителям клуба вести консультации с клубами о возможном усилении. По сведениям, им могут стать два футболиста "Крыльев Советов" — Антон Зиньковский и Никита Чернов.
Самарский клуб в текущем сезоне выступает в ФНЛ. После 11 туров клуб идёт на втором месте с 22 очками. "Химки" — 15-е в РПЛ с тремя очками.
24-летний Чернов в нынешнем сезоне провёл семь матчей в ФНЛ, не отметившись результативными действиями.
24-летний Зиньковский в 11 матчах забил четыре гола и отдал пять голевых передач.
Источник: Metaratings.
Источник: Чернов и Зиньковский могут перейти в "Химки"
Полузащитник "Крыльев Советов" Антон Зиньковский и защитник Никита Чернов интересны "Химкам".
Фото: ПФК "Крылья Советов"
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