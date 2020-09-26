Тедеско рассказал, как нужно играть против команд стиля "Тамбова"

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско подвёл итоги матча с "Тамбовом" (2:0).
Фото: ФК "Спартак"
— Прежде всего, против таких команд нужно терпение, так как "Тамбов" глубоко обороняется. Они сегодня высоко нас прессинговали, поднимались чуть выше. Игра была непростой, особенно в первом тайме. Могли играть забросами за спину, но у нас не получилось. Теряли несколько раз мяч в центре поля, но соперник не воспользовался нашими ошибками. Также нам повезло, когда "Тамбов" не забил во втором тайме.

Считаю, что замены, которые сегодня были сделаны, помогли. Очень тяжело обороняться против такой атаки, — заявил Тедеско в эфире "Матч Премьер".

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Теги: Спартак Тамбов Тедеско
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