"Нервно начали второй тайм, но забили мяч и поймали кураж. Нужно было вернуть должок "Уфе", ведь в прошлом году ничего им не забили. Была какая-то недосказанность.
Теперь с нетерпением ждем игру со "Спартаком". Сейчас главное - правильно восстановиться", - сказал Дзюба в эфире телеканала Матч ТВ.
"Зенит" разгромил "Уфу" со счетом 6:0. Дзюба отметился хет-триком.
В текущем сезоне РПЛ петербургская команда занимает первое место, набрав 20 очков.
В следующем туре "Зенит" на выезде сыграет со "Спартаком". Поединок пройдет 3 октября.
Дзюба: ждем с нетерпением игру со "Спартаком"
Фото: ФК "Зенит"
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