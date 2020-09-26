"Локомотив" не пропускает уже три тура подряд? Это говорит о том, что при Марко Николиче есть дисциплина. Команда всегда выстраивается от обороны. Осталось наладить нападение. И тогда можно будет быстро наверстать упущенное на старте. Я вижу у "Локо" большой запас", - цитирует Гуренко "Советский спорт".
Напомним, что сегодня, 27 сентября, состоится московское дерби между ЦСКА и "Локомотивом". Встреча пройдет на "ВЭБ Арене", начало матча - в 19:00 по Москве. Обслуживать игру будет бригада арбитров во главе с Михаилом Вилковым.
Гуренко: при Николиче в "Локомотиве" есть дисциплина. Вижу большой запас
Бывший защитник "Локомотива" Сергей Гуренко поделился мнением об игре "железнодорожников" при Марко Николиче.
Фото: ФК "Локомотив"
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