— Почему нет правого защитника? А Рассказов? Считаю, здесь на первый план выходят контрактные дела. Просто с ним не могут договориться, вот и не дают шанса, — рассказал Юран в интервью "СЭ".
Ранее генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов заявлял, что клуб всегда предлагал защитнику контракт.
22-летний Рассказов воспитанник "Спартака". Его контракт истекает летом следующего года. Россиянин провёл за первую команду "красно-белых" 50 матчей, забил два гола и отдал две голевые передачи.
Юран: почему у "Спартака" нет правого защитника? А Рассказов? С ним не могут договориться, вот и не дают играть
Бывший главный тренер "Химок" Сергей Юран считает, что "Спартаку" не стоит искать усиление на позиции правого защитника.
Фото: ФК "Спартак"
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