Мелкадзе: у нас хорошая команда, чтобы доминировать с любым соперником

Нападающий "Ахмата" Георгий Мелкадзе рассказал о забитом мяче в ворота "Урала".

Фото: ФК "Спартак"

Матч завершился победой грозненской команды со счетом 2:0.



"Я занял место в той зоне, где и должен был. Мы долго наигрывали эту комбинацию. Я считаю, что у нас достаточно хорошая команда, чтобы доминировать с любым соперником в премьер-лиге и создавать свои моменты благодаря своей игре, а не за счет чужих ошибок", - сказал Мелкадзе в эфире телеканала Матч Премьер.



В текущем сезоне РПЛ 23-летний Мелкадзе в составе "Ахмата" провел 6 матчей и забил 1 мяч.



"Ахмат" занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 13 очков.