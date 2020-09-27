Матч завершился победой грозненской команды со счетом 2:0.
"Я занял место в той зоне, где и должен был. Мы долго наигрывали эту комбинацию. Я считаю, что у нас достаточно хорошая команда, чтобы доминировать с любым соперником в премьер-лиге и создавать свои моменты благодаря своей игре, а не за счет чужих ошибок", - сказал Мелкадзе в эфире телеканала Матч Премьер.
В текущем сезоне РПЛ 23-летний Мелкадзе в составе "Ахмата" провел 6 матчей и забил 1 мяч.
"Ахмат" занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 13 очков.
Мелкадзе: у нас хорошая команда, чтобы доминировать с любым соперником
Нападающий "Ахмата" Георгий Мелкадзе рассказал о забитом мяче в ворота "Урала".
Фото: ФК "Спартак"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!