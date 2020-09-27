"Азмун не получил травму крестообразных связок. Но пока не ясно, будет ли он готов к "Спартаку", - сказал Медведев.
Иранский форвард получил травму матче 9-го тура с "Уфой". Азмун был заменен на 80-й минуте.
Поединок "Спартак" - "Зенит" состоится 3 октября. Начало - в 19:00 мск.
Источник: Sport24
Гендиректор "Зенита": Азмун не получил травму крестообразных связок
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев рассказал о травме нападающего команда Сердара Азмуна.
Фото: ФК "Зенит"
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